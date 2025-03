PSG : L’énorme craquage à la télévision !

Thomas Bourseau

Ibrahima Konaté aurait pu vivre une soirée encore plus compliquée mercredi. Liverpool a été surclassé par le PSG au Parc des princes dans ce 1/8ème de finale aller de Ligue des champions, mais s’est tout de même imposé dans les ultimes moments du match (1-0). Le natif de Paris aurait pu coûter un coup franc ou un penalty à son équipe, voire être sanctionné d’un carton. Ce qu’a vivement regretté Luis Campos auprès des arbitres.

Le Paris Saint-Germain vécu une soirée frustrante mercredi dans un Parc des princes en fusion pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Malgré 27 tirs dont 10 cadrés, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés par la plus petite des marges sur un but d’Harvey Eliott à la 87ème minute de jeu. Tout avait bien commencé pour les Parisiens avec une domination sans égale avec même un but marqué par Khvicha Kvaratskhelia d’une frappe enroulée du gauche.

La poussette de Konaté sur Barcola non sanctionnée !

Et à l’approche de la première demi-heure de jeu, un tournant de ce choc de Ligue des champions a eu lieu. Lancé en profondeur, Bradley Barcola allait se présenter en face à face devant Alisson Becker lorsqu’Ibrahima Konaté lui a administré à ce qui peut s’apparenter à une poussette dans le dos comme le défenseur de l’équipe de France et de Liverpool l’a reconnu en interview d’après-match à la journaliste Margot Dumont de Canal+.

Luis Campos craque et s’en prend publiquement à l’arbitrage réclamant une sanction nette !

Après une vérification de la VAR, Ibrahima Konaté n’a hérité d’aucune sanction. Que ce soit un carton jaune, rouge ou bien un coup franc ou penalty. De quoi faire entrer Luis Campos dans une colère noire. Dans les couloirs du Parc des princes, les caméras de Canal+ ont filmé le craquage du conseiller football du PSG qui pestait auprès du corps arbitral en assurant que cette action valait un carton rouge ou un penalty. Il n’y aura eu ni l’un ni l’autre et le PSG a finalement été dégoûté par le réalisme criant de Liverpool.