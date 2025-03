PSG : Incroyable, Kvaratskhelia annoncé dans un autre pays !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG cet hiver, Kvicha Kvaratskhelia est l'un des symboles d'un football géorgien en plein développement notamment depuis la venue de Willy Sagnol à la tête de la sélection. Mais dans un contexte politique difficile, voilà qu'un ancien portier soviétique vient lancer une polémique en indiquant que l'ailier parisien était de nationalité russe.

Grosse boulette ou énorme provocation ? Ancien gardien de but de l'équipe nationale de l'URSS, Anzor Kavazashvili a décrit Kvicha Kvaratskhelia (40 sélections avec la Géorgie) comme un joueur russe. Une sortie qui intervient dans un contexte délicat, alors que les pro-russes ont remporté les dernières élections législatives en Géorgie.

Kvara annoncé comme citoyen russe

« Je suis très heureux que nos footballeurs russes jouent pour un grand club comme le PSG ! » a-t-il confié dans des propos rapportés par RB Sport. Il a poursuivi son argumentation en mettant Kvaratskhelia dans le même sac que son coéquipier au PSG, Matvey Safonov.

La Géorgie provoquée ?

« Khvicha Kvaratskhelia est également un athlète russe, car il a joué et appris à jouer au football en Russie. C’est pourquoi je suis très heureux que Matvey Safonov et Khvicha Kvaratskhelia jouent pour une équipe aussi célèbre en Europe. Et je serai encore plus heureux si Matvey et Khvicha continuent d’améliorer leurs compétences » a-t-il lâché.