Real Madrid : Un ultimatum pour Mbappé ?

Prolongé en décembre 2023, Carlo Ancelotti a remporté la Ligue des champions et la Liga la saison passée. Néanmoins, le coach italien peine à faire du Real Madrid une machine aussi intraitable pendant cet exercice. Corrigés à l'Emirates Stadium face à Arsenal en quart de finale aller de Ligue des champions la semaine dernière, Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourraient bien sceller l'avenir d'Ancelotti. Explications.

C'est le grand soir pour Kylian Mbappé. Au Santiago Bernabeu, théâtre de l'impossible et des scénarios complètement fous en Ligue des champions comme l'ont rappelé certaines soirées européennes dont la demi-finale retour de C1 contre le Bayern Munich l'année dernière avec le doublé de Joselu dans les ultimes secondes, le numéro 9 du Real Madrid devra montrer la voie à ses coéquipiers.

Le sort d'Ancelotti entre les mains de Mbappé et du vestiaire ?

Chose qu'il n'a pas pu faire contre Arsenal pendant le quart de finale aller la semaine dernière et face à l'Atletico de Madrid pendant la double confrontation du tour précédent. Défaits 3-0 par les Gunners, les hommes de Carlo Ancelotti jouent leur survie européenne. Et en cas de nouvelle déroute non empêchée par Mbappé et sa bande ce mercredi au terme du quart de finale retour face à Arsenal, le coach italien scellerait son sort sur le banc du Real Madrid.

«Il s'en va. J'en suis persuadé»

Contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu'en juin 2026, Carlo Ancelotti n'irait pas au bout de son bail en cas de désillusion ce mercredi au Santiago Bernabeu contre Arsenal. « Qu'est-ce qui se passe si ça ne sourit pas au Real Madrid mercredi pour Carlo Ancelotti ? Il s'en va. J'en suis persuadé. Il va partir en fin de saison. S'ils gagnent la Ligue des champions, ce sera difficile de le faie partir. Mais c'est quand même mal barré. Carlo ne sera pas viré avant la fin de la saison. Mais il ne sera plus là la saison prochaine ». a confié le journaliste Frédéric Hermel sur les ondes de RMC pendant Génération After lundi soir.