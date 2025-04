Mbappé : Une psychologue intervient après son craquage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un geste dangereux lors de la rencontre face à Alavés, Kylian Mbappé a, logiquement, écopé d'un carton rouge, son premier sous le maillot du Real Madrid. Depuis dimanche, l'expulsion de la star français alimente les débats en Espagne. Une psychologue a même été invitée à se prononcer sur ce geste sur un plateau TV.

Kylian Mbappé a tout de suite compris. Coupable d’une vilaine faute lors de la rencontre face à Alavés, le joueur français s’est rendu aux vestiaires après avoir reçu un carton rouge. Selon une psychologue du sport, ce geste aussi insensé que dangereux peut résulter d’un épuisement émotionnel.

Le geste de Mbappé décrypté

« La pression accumulée peut conduire à une plus grande impulsivité , conduisant à des décisions plus inconscientes ou basées sur une partie plus irrationnelle du corps. D'un autre côté, faire un pas en avant en termes de leadership et vouloir cette surexcitation, ce besoin d'atteindre certains objectifs avant un match important » a confié María Aguirre.

« Des choses pas normales »

Elle le reconnaît, cette faute de Mbappé est presque contre-nature. « Cela peut aussi provoquer un débordement émotionnel, et ce débordement émotionnel nous fait faire des choses qui ne sont pas normales pour un joueur comme Kylian Mbappé » a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par El Desmarque.