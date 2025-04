Mbappé : Le règlement de comptes en Espagne !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le Real Madrid a rendez-vous avec son destin. Largement battu par Arsenal à l’aller (3-0), le club madrilène a presque besoin d’un miracle pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Les Merengue comptent notamment sur Kylian Mbappé, et sa direction lui aurait bien fait savoir.

Pour Kylian Mbappé, les dernières semaines ont été plutôt compliquées. Sanctionné d’un carton rouge contre Alavés ce week-end, le capitaine de l’équipe de France est redevenu l’ombre de lui-même au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans n’a plus marqué en Ligue des champions depuis le 19 février dernier (triplé contre Manchester City). Et c’est pourtant là que les Merengue ont le plus besoin de lui.

Ancelotti et Pérez ont discuté avec Mbappé

Le Real Madrid souhaite en effet renverser la vapeur ce mercredi contre Arsenal après la lourde défaite à l’aller (3-0). La Casa Blanca compterait donc sur ses joueurs, et surtout sur Kylian Mbappé pour se transcender au Santiago Bernabéu comme le rapporte MARCA. Carlo Ancelotti et Florentino Pérez auraient notamment réglé leurs comptes avec lui à Vitoria en Espagne après la victoire contre Alavés (0-1).

Le Real Madrid compte beaucoup sur lui !

Le média espagnol précise que le coach italien et le président du Real Madrid lui auraient fait comprendre qu’ils ont besoin de lui à son meilleur niveau ce mercredi contre Arsenal. Kylian Mbappé se sait donc très attendu. À voir maintenant s’il sera l’acteur majeur d’une remontée spectaculaire pour permettre à la Maison-Blanche d’arracher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Verdict ce mercredi soir au Santiago Bernabéu.