Griezmann à l’OM : Il donne la réponse !

Antoine Griezmann n’a jamais caché son attirance pour l’OM. Mais le club phocéen a-t-il seulement les moyens de pouvoir un jour espérer faire signer l’ancien attaquant de l’équipe de France dans ses rangs ? Pierre Ménès se montre sceptique à plus d’un titre sur Griezmann à l’OM, et explique pourquoi.

Alors qu’il a disputé l’intégralité de sa carrière professionnelle en Espagne (Real Sociedad, Atlético de Madrid et FC Barcelone), Antoine Griezmann évoluera-t-il un jour en Ligue 1 avant la fin de sa carrière ? L’attaquant de 34 ans, sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atlético, a notamment évoqué à plusieurs reprises son amour pour l’OM. Mais ce dossier paraît impensable pour différentes raisons aux yeux de Pierre Ménès, qui s’est lâché sur Griezmann à l’OM dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot.

OM-Griezmann, mariage impossible ?

« Si l'OM peut espérer attirer Griezmann avec Benatia ? Il peut, ça ne coûte rien d'essayer. Je me mets à la place de Griezmann, est-ce une bonne solution pour lui, est-ce qu'à l'âge qu'il et avec l'usure qui est la sienne, passer d'un club à forte pression qu'est l'Atlético à un club à plus forte pression encore avec l'Olympique de Marseille. Griezmann à Marseille serait un évènement colossal, tous les regards seraient braqués sur lui », estime Ménès.

« Pas sûr que ce soit vraie bonne solution »

« Et si le joueur confirme ses difficultés physiques et sa grande baisse de rendement, il se ferait allumer dans des proportions. Je pense que ce serait plus raisonnable aujourd'hui pour lui d'aller finir sa carrière aux États-Unis. Alors qu'en plus, on sait que c'est son rêve. Marseille a tout à fait le droit d'essayer. Je ne suis pas sûr que pour Griezmann, ce soit une vraie bonne solution de faire ça », poursuit l’ancien consultant de Canal +. Pas sûr donc, avec ce constat, qu’un mariage entre Antoine Griezmann et l’OM soit la meilleure des idées.