De Zerbi : Une légende le pousse à quitter l’OM !

Bien qu’il se soit engagé jusqu’en juin 2027 avec l’OM l’été dernier, le nom de Roberto De Zerbi a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens dernièrement, surtout celui de l’AC Milan. Francesco Totti quant à lui aimerait bien le voir à l’AS Rome. S’il a une préférence pour Carlo Ancelotti, la légende des Giallorossi choisirait l’entraîneur marseillais comme alternative.

Le 14 novembre dernier, l’AS Rome officialisait le grand retour de Claudio Ranieri sur son banc. Âgé de 73 ans, le technicien italien a pris la succession d’Ivan Juric, qui avait lui-même remplacé Daniele De Rossi, avant d’être démis de ses fonctions après avoir dirigé seulement 12 rencontres comme entraîneur de la Louve. Toutefois, Claudio Ranieri n’ira pas au-delà de la saison en cours et a déjà annoncé qu’il arrêterait sa carrière une fois l’exercice 2024-2025 terminé.

Totti veut voir Ancelotti à l’AS Rome

L’AS Rome va donc devoir trouver quelqu’un pour le remplacer et en ce sens, Francesco Totti a une préférence : Carlo Ancelotti. « J’espère qu’un jour Ancelotti, qui a toujours été un fan, pourra venir. Je pense que le bon moment est arrivé. Nous ne nous parlons pas, mais je l’ai vu il y a quelque temps lorsque je suis allé rendre visite à des joueurs à Madrid. C’est une chose de l’entendre au téléphone, mais en personne, on peut se dire autre chose », a confié la légende de la Louve, dans un entretien accordé au journaliste Fabrizio Romano pour Betsson Sport.

« Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi »

Si recruter Carlo Ancelotti n’est pas possible pour l’AS Rome, alors Francesco Totti a également une autre idée. L’ancien international italien porterait son choix sur l'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi : « Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. Il a de grandes qualités et une vision claire de la façon de former l’équipe. C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme. S’ils (les dirigeants, ndlr) devaient prendre une autre voie, je le choisirais. »