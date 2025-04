70M€ : Le PSG a trouvé son Franck Ribéry !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir échoué à le recruter l’été dernier, le PSG a fini par s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Le club de la capitale a dépensé un montant estimé à 70M€ pour arracher l'international géorgien à Naples, qui s’est très vite intégré dans le système de Luis Enrique. Samir Nasri voit des similitudes entre son jeu et celui de son ancien coéquipier à l’OM et en équipe de France, Franck Ribéry.

Avec Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique peut désormais compter sur un joueur qu’il attendait depuis longtemps au PSG. Si l'international géorgien (41 sélections, 18 buts) était annoncé comme la priorité des dirigeants parisiens l’été dernier, le technicien espagnol voulait le recruter dès son arrivée au club à l’été 2023. « On voulait le recruter depuis mon arrivée en 2023 », révélait l’entraîneur parisien la semaine dernière après la victoire face à Aston Villa (3-1) en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Nasri compare Kvaratskhelia à Ribéry

Luis Enrique a finalement dû attendre jusqu'à l’hiver 2025 avec de voir Khvicha Kvaratskhelia débarquer au PSG, où il est arrivé en provenance de Naples dans le cadre d’un transfert estimé à 70M€ : « Nous n'avons pas réussi à le faire à ce moment-là, l'été dernier non plus. Nous y sommes parvenus quand nous pensions que ce n'était plus possible. » Avec l’ailier âgé de 24 ans, Luis Enrique a à sa disposition un joueur au profil similaire à celui de Franck Ribéry.

« Dans le style de jeu, il me fait penser à Ribéry »

C’est en tout cas ce que pense Samir Nasri, coéquipier de l’ancienne star du Bayern Munich à l'OM et en équipe de France. « Il me fait penser à Franck Ribéry dans son jeu. C’est le dribble, les feintes de corps, pas de dribbles superflus, pas de virgule, de passement de jambe. C’est vraiment l’art du dribble, la feinte de corps, le crochet. Et dans l’abattage aussi, dans le volume de jeu. Franck avait ces qualités-là, après, je lui souhaite d’avoir la régularité de Franck et de toucher les sommets, mais dans le style de jeu, il me fait penser à Ribéry », a déclaré Samir Nasri sur le plateau de Canal+.