Kylian Mbappé, la retraite avortée ?

A 24 ans, Antonio Blanco aurait pu être envoyé à la retraite par Kylian Mbappé. Le milieu de terrain d'Alavés a subi un tacle très dangereux de la part de l'attaquant du Real Madrid dimanche dernier. Une fracture du tibia péroné n'est pas passée loin selon Frédéric Hermel qui a évoqué une retraite anticipée frôlée pour l'Espagnol.

Dimanche après-midi, peu après la demi-heure de jeu, Kylian Mbappé voyait rouge. Bousculé par la défense d'Alaves (1-0), le numéro 9 du Real Madrid craquait totalement et asséné une semelle haute au niveau du tibia d'Antonio Blanco. Initialement sanctionné d'un carton jaune, Mbappé a finalement écopé d'un carton rouge après vérification des images à la VAR.

«Le mec pouvait avoir fracture tibia péroné et peut-être ne plus jamais jouer au foot»

Sur les ondes de RMC lundi soir, le journaliste Frédéric Hermel a évoqué un coup de sang surréaliste qui aurait pu coûter très cher à Antonio Blanco... « Le tacle de Mbappé ? Quand j'ai fait les images, je me suis dit waouh. En fait tu penses aux conséquences, le mec pouvait avoir fracture tibia péroné et peut-être ne plus jamais jouer au foot. Je pense que Mbappé s'en sort bien pour deux raisons : parce qu'il n'y a pas de blessure, le joueur a pu continuer et parce que le Real Madrid a gagné bien qu'ils aient joué à 10 pendant plus de 50 minutes ».

«Mbappé aurait été responsable du fait que la Liga était foutue pour le Real»

De plus, d'un point de vue sportif et collectif, Kylian Mbappé aurait été la tête de turc des supporters du Real Madrid pour le championnat perdu d'après Frédéric Hermel. « Mbappé aurait été responsable du fait que la Liga était foutue pour le Real (...) A priori, pour ce genre de faute et ce qui a été vu ces dernières années, Mbappé va prendre deux matchs. Ce qui serait logique. Bien aidé par le fait que le joueur ait pu continuer. S'il était parti sur civière à l'hôpital, ça aurait plus influencer la justice espagnole. Je suis persuadé qu'il va prendre deux matchs ».