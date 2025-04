Transferts : Le PSG le sauve du chômage !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé au PSG, Alexandre Letellier avait par la suite fait sa carrière loin du club de la capitale. Mais voilà que les deux chemins se sont finalement recroisés quelques années plus tard. En effet, en 2020, le gardien français s'engage avec le PSG en tant que troisième porter. Une signature qui a visiblement sauvé Letellier d'une sacrée galère.

De 2020 à 2024, Alexandre Letellier aura appartenu au PSG. Le gardien français n'aura alors joué que 2 matchs avec le club de la capitale. Et pour cause... En effet, c'est en tant que 3ème dans la hiérarchie des portiers qu'il a accepté de signer à Paris. Letellier savait donc clairement où il mettait les pieds en débarquant au PSG, mais voilà que l'offre parisienne était difficile à refuser pour lui et ce pour différentes raisons.

« Quand j'ai signé à Paris, le projet et mon rôle étaient définis à l'avance »

Invité du RMC Poker Show, Alexandre Letellier s'est confié sur sa signature au PSG en 2020. Tout d'abord, à propos de son arrivée en tant que 3ème gardien, l'ancien Parisien a confié : « Dans tous les clubs, tu as une hiérarchie, tu as numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi quand j'ai signé à Paris, le projet et mon rôle étaient définis à l'avance. Après, la frustration tu l'as un peu car tu es compétiteur et tu veux jouer. Le plaisir, tu le trouves aussi dans les séances d'entraînement. Pendant 4 ans, j'ai eu la chance d'être dans des équipes de folie. C'est un choix de carrière que je fais ? Oui j'ai accepté le rôle qu'on m'a proposé ».

« Je me retrouve au chômage »

Malgré ce rôle de 3ème gardien, Alexandre Letellier a donc tout de même dit oui. « Après, ma signature à Paris, il y avait plusieurs facteurs. Déjà d'une, j'étais formé au club, je revenais dans ma ville où il y avait ma famille, mes amis. Et aussi, le moment où ça arrive, c'est pendant le Covid. Et moi pendant le Covid, le dernier club où j'étais, j'arrive en fin de contrat ce qui fait que je me retrouve au chômage. Et c'est à ce moment que Paris vient me chercher », a alors expliqué Letellier sur sa décision de venir au PSG.