PSG : Le coup de foudre inattendu...

Au PSG, il semblerait que le profil de Rodrigo Mora soit de plus en plus scruté à l'approche du mercato estival. Et ce, bien qu'il ait déjà bouclé une supposée prolongation de contrat au FC Porto. Invité à s'exprimer sur ce feuilleton cette semaine, Luis Campos n'a pas mâché ses mots : tout est faux, avec en prime, une petite déclaration d'amour.

Conseiller football du PSG depuis l'été 2022, Luis Campos est à l'affût des jeunes pépites à polir et à faire exploser au Paris Saint-Germain. En attestent les recrutements de Désiré Doué, de Bradley Barcola ou encore de Joao Neves en l'espace des deux dernières années. Le dirigeant portugais lorgnerait Rodrigo Mora selon la presse.

Intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrigo Mora ?

Et il semblerait même que Luis Campos soit préparé à casser la tirelire du PSG pour parvenir à ses fins. La clause libératoire actuelle de Rodrigo Mora au FC Porto s'élève à 67M€. Cependant, une prolongation de contrat aurait déjà été convenue entre les parties concernées avec une nouvelle clause se rapprochant des 100M€ selon la presse portugaise. Sports Zone confirme tout de même l'intérêt du PSG malgré ce revirement de situation, mais qu'en est-il vraiment ?

Le PSG n'a d'yeux que pour Mayulu

Luis Campos a été interrogé par Olivier Tallaron à son arrivée à Villa Park lundi après-midi pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa. Le dirigeant portugais a crié à la fake news, déclarant au passage sa flamme pour le jeune titi parisien Senny Mayulu. « Cette rumeur est complètement fausse. À Paris, We love Mayulu ».