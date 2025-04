PSG - Mbappé : Le craquage improbable à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un long chapitre de sept saisons a été fermé par le principal interessé l'été dernier lorsque Kylian Mbappé a décidé de troquer la tunique du PSG pour celle du Real Madrid. Les performances du Paris Saint-Germain et celles plutôt mitigées du club merengue seraient potentiellement une explication à son carton rouge contre Alavés selon Laure Boulleau.

Kylian Mbappé a fait face à de la résistance de la part de la défense d'Alavés. Tenu en échec par le bloc défensif du club basque, l'attaquant du Real Madrid a multiplié les mauvaises transmissions et a semblé quelque peu esseulé à la pointe de l'attaque avec les non-titularisations de Jude Bellingham et de Vinicius Jr. Quelques minutes après l'ouverture du score d'Eduardo Camavinga, Mbappé filait aux vestiaires dès la 38ème minute.

«De voir le PSG super bien jouer et que tout le monde dise que ça joue bien et mieux sans lui...»

La cause ? Un carton rouge écopé à la suite d'un tacle dangereux sur le tibia d'Antonio Blanco. Pour Laure Boulleau, ce pétage de plombs pourrait avoir un lien direct avec le PSG. « Le rouge de Mbappé ? C'est une frustration qui peut s'évacuer comme ça. Honnêtement, je me suis mise à sa place et je pense que de voir le PSG super bien jouer et que tout le monde dise que ça joue bien et mieux sans lui ».

«Il y a ce qui se passe au Real Madrid et sur ce qui se passe au PSG qui peut jouer sur son mental»

« Ca peut le tendre, psychologiquement, il y a ce qui se passe au Real Madrid et sur ce qui se passe au PSG qui peut jouer sur son mental ». a conclu l'ancienne joueuse du PSG et actuelle chroniqueuse de Canal+ sur le Canal Football Club dimanche dernier.