PSG : Kolo Muani, c'est fini ?

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique et très peu utilisé lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a quitté le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. Mais ça ne s’est fait que sous la forme d’un prêt de six mois sans option d’achat et la Juventus ne semble pas vraiment vouloir tout faire pour le garder.

Le prochain mercato sera très agité au PSG et pas seulement sur le front des arrivées. Des nombreux indésirables sont en instance de départ et c’est le cas de Milan Skriniar, actuellement prêté à Fenerbahçe, mais également de Randal Kolo Muani.

Il a tout connu à la Juventus

Parti en prêt à la Juventus cet hiver, l’international français a fait des débuts tonitruants, s’attirant les louanges de la presse italienne. Mais tout a changé en quelques semaines, puisque Kolo Muani a eu un rendement à la baisse et le départ de Thiago Motta ainsi que l’arrivée d’Igor Tudor l’ont relégué sur le banc des remplaçants.

« Il est difficile qu'il soit retenu »

La tendance le donne désormais proche d’un retour au PSG et les propos de Gianni Balzarini ne font que le confirmer. « Vous savez déjà quelle est l'orientation sur Kolo Muani » a expliqué le journaliste italien, sur sa chaine YouTube. « Il est difficile qu'il soit retenu, que son prêt sec soit transformé en prêt avec option de rachat ou obligation d’achat ».