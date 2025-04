Daniel Riolo : «Un fou dans une cage», l'OM le fait délirer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, le navire est en train de doucement, mais sûrement couler en cette fin de saison. L'objectif d'une qualification en Ligue des champions se compromet de semaine en semaine au vu des résultats sportifs insuffisants. Et le capitaine du bateau, en la personne de Roberto De Zerbi, est flippant d'après Daniel Riolo.

Quatre défaites sur les cinq dernières sorties de l'OM en Ligue 1. Un temps solide dauphin du PSG au classement, le club phocéen a été corrigé à Monaco samedi dernier (3-0) qui en a profité pour s'adjuger la deuxième place en championnat. Pour remplir son objectif Ligue des champions avec une qualification pour la prochaine édition, l'Olympique de Marseille devra batailler lors des cinq prochaines journées.

«Les séquences dans sa zone en mode je parle tout seul, j'insulte la terre entière»

Et en tant que chef d'orchestre de ce marasme actuel à l'OM, Roberto De Zerbi ne convainc pas du tout Daniel Riolo qui a tiré la sonnette d'alarme à l'After Foot lundi soir. « L'OM ? Le match de samedi m'a vraiment fait peur. L'attitude de De Zerbi n'était que négative. Il ne maîtrisait rien et n'avait aucun impact dans ses colères sur les joueurs, il n'y a avait pas de messages. Les séquences dans sa zone en mode je parle tout seul, j'insulte la terre entière. On aurait dit un fou dans une cage, ça ne rimait à rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il contrôle et ce qu'il maîtrise dans l'équipe. »

«Je doute même de De Zerbi»

D'ailleurs, Daniel Riolo voit les concurrents de l'OM actuellement plus forts que le groupe de Roberto De Zerbi actuellement. Seules des erreurs de l'OL ou encore de l'AS Monaco permettraient à l'Olympique de Marseille de finir deuxième du classement. « Non seulement je doute de la possibilité pour l'OM de finir dans la bonne zone, mais je doute même de De Zerbi. On va me dire qu'il faut du temps. Mais quand je regarde ce qu'il a fait dans le passé, ce n'était pas dans ce genre de clubs là. S'il n'est pas habitué à l'environnement de ce genre de clubs là, ça va être compliqué. Je commence à douter de tout dans le staff de l'OM, ses joueurs et lui. Si l'OM doit terminer dans la bonne zone, à mon sens maintenant c'est parce que les autres vont glisser ».