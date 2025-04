Greenwood - OM : «Insupportable», il craque en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant un moment que le comportement de Mason Greenwood pose problème à l'OM. Présent à Louis II samedi lors de la défaite face à l'AS Monaco, Daniel Riolo a d'ailleurs pu voir cela de plus près. Et ce à quoi il a assisté avec Greenwood n'a pas manqué de le tendre au plus haut point...

L'été dernier, l'OM déboursait 30M€ pour s'offrir Mason Greenwood. Alors que l'Anglais avait réalisé des premiers mois XXL, c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué. Plus décisif, Greenwood est également pointé du doigt pour son comportement. Les critiques sont ainsi de plus en plus nombreuses et Daniel Riolo n'a pas caché son agacement envers le numéro 10 de l'OM.

« Des qualités hors du commun sauf que... »

A l'occasion de L'After Foot, Daniel Riolo s'est confié sur le cas Mason Greenwood. « Au début de la saison, qu'est-ce qu'on a pas dit... Greenwood, il est fantastique etc.. Sur des flashs, des séquences, il a des qualités hors du commun sauf que les séquences sont de plus en plus espacées », a-t-il confié dans un premier temps sur le joueur de l'OM.

« J'ai envie de rentrer sur le terrain, de l'attraper »

Daniel Riolo a ensuite balancé sur l'Anglais : « J'étais au stade samedi. Si je suis De Zerbi, j'ai envie de rentrer sur le terrain, de l'attraper et de lui dire : "tu fais quoi là ? T'as envie de nous plomber ? C'est insupportable ce que tu es en train de faire" ».