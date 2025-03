Mbappé, voilà le responsable de son divorce ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après les départs de Lionel Messi et Neymar à l’été 2023, le PSG a adopté une nouvelle politique, souhaitant faire du collectif la star de l’équipe, ce qui s’est poursuivi avec le départ de Kylian Mbappé. Pour le journaliste Pierre Ménès, le technicien espagnol a construit une équipe à son image, à laquelle ne collait pas forcément le Français.

Luis Enrique l’affirmait dès l’année dernière au moment où son départ a été acté : le PSG aura une meilleure équipe sans Kylian Mbappé. « J'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense, les chiffres sont là pour le dire », assurait encore récemment l’entraîneur du club de la capitale.

« Il a trouvé des joueurs qui adhèrent à sa formule, ce qui n’était pas forcément le cas de Mbappé »

Un avis que semble partager le journaliste Pierre Ménès. « Il faut reconnaître que Luis Enrique est en train de gagner son pari, qu’il a modelé son équipe à son image parce qu’il a trouvé des joueurs qui adhèrent à sa formule, ce qui n’était pas forcément le cas de Mbappé. Même si on voit que Mbappé performe au Real, ce qui est plus dur que de performer au PSG », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot.

« Aujourd’hui je ne m’ennuie plus et j’ai même de nouveau plaisir à brancher ma télé pour regarder les matchs »

Peu emballé par la méthode Luis Enrique et le jeu proposé par le PSG sous ses ordres, Pierre Ménès est désormais convaincu par le visage affiché par le club de la capitale ces dernières semaines : « Moi aussi je m’ennuyais en début de saison avec l’équipe de Luis Enrique, et aujourd’hui je ne m’ennuie plus et j’ai même de nouveau plaisir à brancher ma télé pour regarder les matchs du PSG. J’attends avec énormément d’impatience ce match au Parc contre Liverpool. »