Départ de Mbappé : Le coup inédit du PSG qui cartonne !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait malheureusement dû laisser filer Kylian Mbappé vers le Real Madrid. De nombreux supporters s’interrogeaient alors sur la manière dont l’attaquant allait être remplacé. Le club de la capitale a décidé de faire confiance à Luis Enrique selon Jérôme Rothen, et à un effectif plus équilibré et, aujourd’hui, force est de constater que cela fonctionne.

Mercredi soir, le PSG affronte Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions. Un match ultra important que les Parisiens vont aborder de la meilleure des façons. En effet, l’équipe de Luis Enrique impressionne depuis un moment et n’a plus connu la défaite depuis le mot de novembre.

Luis Enrique en leader

Selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé sur RMC, si le PSG marche aussi bien en ce moment, c’est notamment car les dirigeants parisiens ont décidé de faire confiance à Luis Enrique et surtout de lui laisser du temps. « Luis Enrique, c’est un projet à moyen terme. Pour une fois, les pleins pouvoirs ont été donnés au coach et ça marche. Des choses ont été mises en place, ça a évolué. Il a apporté ça, cette façon de fonctionner. Et surtout, aujourd'hui, l'équipe est bien huilée. »

« Le niveau de l’équipe est très satisfaisant »

Pourtant, on pouvait croire que le projet du PSG allait prendre un coup à la suite du départ de Kylian Mbappé. Cela n’a pas été le cas, et pour Jérôme Rothen, il y aura d’ailleurs match face à Liverpool. « Luis Enrique l'avait annoncé, certains qui ne l’aiment pas forcément avaient dit ‘mais oui, tu as raison, le PSG sera meilleur sans Mbappé, sans les individualités, et tu veux intégrer tout le monde’. On est obligé de constater que le niveau de l’équipe est très satisfaisant depuis pas mal de mois. Il y a de la satisfaction à tous les niveaux. Face à Liverpool, il y aura match. »