PSG - «Hâte d'y être» : Une star s’imagine déjà à Paris !

Mercredi soir, le PSG affronte Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions. La rencontre se disputera au Parc des princes et du spectacle est attendu. En tout cas, ce qui est certain, c’est que Virgin van Dijk a hâte de pouvoir disputer ce match de très haut niveau à Paris.

Mardi soir, la Ligue des champions reprend ses droits avec au programme les huitièmes de finale, avec deux clubs français. À cette occasion, le LOSC se rendra sur la pelouse du Borussia Dortmund et, mercredi, c’est le PSG qui recevra Liverpool.

Virgil van Dijk a hâte de disputer ce match

Il devrait donc y avoir du spectacle mercredi soir sur la pelouse du Parc des princes. Cette rencontre entre le PSG et Liverpool est particulièrement attendue, notamment par Virgil van Dijk, qui a confié son excitation au Liverpool Echo. « Je m'attends à un très bon match, contre une équipe en forme. Ils ont très bien joué lors de leur dernier match de Ligue des champions contre Brest. Ce sera difficile, mais ce sont des matches qu'on veut disputer, et j'ai vraiment hâte d'y être. »

« Nous n'avons pas le droit à l'erreur »

Le match ne sera pas facile pour le PSG, tant Liverpool impressionne depuis le début de la saison. De l’avis de Virgil van Dijk, les Reds, qui avaient fini premiers au classement de C1, viendront seulement pour la victoire. « On a l'impression que la Ligue des champions passe à un niveau supérieur maintenant. Nous sommes en phase d'élimination directe et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il y a deux matches à jouer et nous voulons être bons pour montrer que nous méritons de passer. Mais il faut se battre, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner. C'est ce que nous allons essayer de faire. » L’équipe de Luis Enrique a toutefois très bien préparé la rencontre face aux coéquipiers de Mohamed Salah, en infligeant une correction quatre buts à un à Lille samedi soir.