CFC - Canal + : Pierre Ménès met les choses au clair !

Pierre Ménès est revenu sur son passage au Canal Football Club, émission à laquelle il a participé pendant plus de 10 ans. Le journaliste affirme sur sa chaîne YouTube qu’il n’avait jamais reçu de consignes sur ses prises de parole. L’ancien chroniqueur de Canal+ insiste également sur sa spontanéité à l’antenne.

Pierre Ménès a passé de nombreuses années sur les plateaux de Canal+. L'ancien chroniqueur a rejoint le Canal Football Club en 2009 avant de se séparer du groupe Canal+ en 2021, 13 ans plus tard, à la suite de problèmes juridiques. Pierre Ménès avait été accusé d’agressions sexuelles par deux journalistes dans le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de Marie Portolano.

La période CFC

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est notamment revenu sur cette période durant laquelle il était chroniqueur dans le Canal Football Club sur Canal+ :

«Je vais parler pour moi : il faut savoir qu’il y avait des réunions préparatoires pour cette émission, mais moi, je n’y participais jamais.»

«Personne ne m’a jamais dit quoi dire»

Pierre Ménès explique également que ses opinions exprimées durant ces émissions étaient purement spontanées :

«Je me considérais comme un consultant, pas comme quelqu’un de la rédaction. J’arrivais à l’émission très frais et vierge des opinions des uns et des autres, ce qui me permettait de garder toute ma spontanéité. Personne ne m’a jamais dit quoi dire ou ne pas dire.»