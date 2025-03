PSG : Pierre Ménès annonce un coup historique !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison 2024-2025, le PSG assoit sa domination sur la scène nationale. En effet, le club de la capitale est l'actuel leader de la Ligue 1, étant invaincu en 24 journées. Et à en croire Pierre Ménès, les hommes de Luis Enrique peuvent finir la saison sans essuyer la moindre défaite. Alors que chaque équipe française jouent 34 matchs de championnat par an actuellement, le PSG battrait le record du FC Nantes, invaincu pendant 32 matchs en 1994-1995.

«En route pour être invaincus sur l’ensemble de la saison»

« Le PSG est vraiment imprenable en Ligue 1. Cette année, ils sont en route, possiblement, pour être invaincus sur l’ensemble de la saison. Mais je ne suis pas certain que ce soit, au moment où on se parle, leur objectif premier. Leur objectif premier est de remporter des titres : la Coupe, le Championnat, et aller le plus loin possible en Ligue des Champions, où ils ont un adversaire de taille qui les attend », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo postée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.

«Ils ne sont pas veinards»

Dans la foulée, Pierre Ménès s'est prononcé sur le choc PSG-Liverpool, programmé ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions : « Je ne suis pas certain que les émissaires de Liverpool qui étaient au Parc soient repartis sur les bords de la Mersey en sifflotant, et en disant que c’était du tout cuit. D’ailleurs, depuis le tirage, ils doivent se dire qu’ils ne sont pas veinards quand même d’avoir fini premier de la poule et se retrouver face à un adversaire du niveau du PSG. Enfin, ce sont les joies de cette nouvelle formule de la Ligue des champions ».