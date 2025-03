PSG : La grosse frayeur à Paris !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, le PSG affrontait un nouvel adversaire du haut de tableau et s'est largement imposé face au LOSC. Les Parisiens ont dominé la rencontre comme c'est le cas depuis un moment maintenant et ont réussi à se rendre efficaces, de quoi faire paniquer les joueurs de Bruno Génésio, à l'instar de Bafodé Diakité.

Même si le LOSC n'a peut-être pas déployé toute sa force car le match face à Dortmund approche à grands pas, le PSG a continué sa marche en avant en dominant largement l'équipe menée par Bruno Genesio. Bafodé Diakité, défenseur du club nordiste, a tenu à souligner l'impact des offensives parisiennes.

« On sent que le danger peut venir de n’importe où »

Depuis de nombreuses semaines maintenant, le PSG enchaîne les prestations de haut vol et les victoires. Invaincus depuis le début de la saison en Ligue 1, les Parisiens débarqueront en pleine confiance face à Liverpool. « On sent qu’ils ont plus envie de faire mal. On sent que c’est un collectif qui veut tout raser, on sent qu’ils veulent faire du mal. On sent que le danger peut venir de n’importe où » alerte Bafodé Diakité dans Téléfoot ce dimanche.

Le PSG prêt à gagner ?

A l'aise sur le terrain, les hommes de Luis Enrique s'avancent vers un défi de taille qui sera clairement révélateur. Battre Liverpool en huitièmes de finale de Ligue des champions paraissait très compliqué il y a deux mois à peine. C'est une véritable probabilité aujourd'hui.