PSG : En feu, Dembélé dévoile ce qui a tout changé

Alors que le PSG s’est largement imposé face au LOSC samedi soir (4-1), Ousmane Dembélé a inscrit son 18e but de la saison en Ligue 1, le 26e toutes compétitions confondues. À quelques jours de la réception de Liverpool, l’international a confirmé sa très bonne forme du moment et s’est confié sur ce qui avait provoqué un « déclic » chez lui.

Une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues et 16 points d'avance sur son dauphin en Ligue 1, tous les voyants sont au vert pour le PSG avant la réception de Liverpool mercredi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens peuvent également compter sur leur homme fort : Ousmane Dembélé.

« C'est le positionnement, mais surtout la mentalité qui change »

Face au LOSC (4-1), l’attaquant âgé de 27 ans a inscrit son 18e but en championnat, le 26e toutes compétitions confondues cette saison. Mais qu’est-ce qui a provoqué un déclic chez Ousmane Dembélé et fait qu’il soit devenu aussi efficace ? « C'est un peu de tout. C'est le positionnement, mais surtout la mentalité qui change », a expliqué l’attaquant du PSG au micro de DAZN.

« J'y crois plus devant le but »

Ousmane Dembélé a poursuivi : « Tu as envie de marquer des buts, d'être décisif à chaque match. Ça fait que j’ai des ballons, j'y crois plus devant le but. Ça rentre au fond, je suis content. Après, il y a mes partenaires aussi, Joao Neves aujourd’hui, Barcola contre Brest, il m’a servi, et voilà, j’essaye de la mettre au fond, toujours. »