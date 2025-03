Mbappé, Neymar... Une star du PSG se lâche sur la révolution !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG a dû adapter sa stratégie qui mettait en valeur les grandes stars de l'effectif. Luis Enrique a repensé ses plans de jeu et est en train de faire du club un adversaire coriace pour les autres équipes. Après la nouvelle victoire de l'équipe samedi face au LOSC, Marquinhos s'est confié sur les méthodes de son coach.

Ces dernières années, le PSG a pu profiter du talent d'immenses stars dans son effectif pour avancer, à l'image de Kylian Mbappé ou encore Neymar. Les plans de jeu étaient donc centrés sur eux mais avec leur départ au fil des années du club, Luis Enrique a dû mettre en place de nouvelles stratégies. L'un des piliers du club, Marquinhos, a pu constater ce changement aux premières loges.

Vente du PSG - Qatar : La bombe lâchée en direct !

➡️ https://t.co/EZnUedSRCw pic.twitter.com/xqYsW5brkS — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 2, 2025

Marquinhos valide totalement Luis Enrique

A quelques jours d'un choc très important face à Liverpool en Ligue des champions, le PSG a validé une victoire importante face au LOSC samedi soir (4-1) dans un match maîtrisé. Toujours invaincu en Ligue 1 cette saison, le club de la capitale enchaîne les prestations convaincantes et Luis Enrique n'y est sûrement pas pour rien. « On a un coach exigeant, il veut que tout le monde soit bien. On a un banc d’une grande qualité. Si tu n’es pas bien, tu vas sur le banc et un autre jouera. Il y a une bonne dynamique et il ne faut pas se relâcher. Il n’y a pas de différences avec avant. Le coach s’appuie vraiment sur le collectif. Comme il l’a dit depuis le début de saison » confie Marquinhos en zone mixte après le match à propos des plans de jeu du coach.

« Le coach nous comprend »

Critiqué en début de saison alors que le PSG ne réalisait pas une campagne européenne exceptionnelle, Luis Enrique fait l'unanimité auprès de ses joueurs et il a réussi à s'imposer totalement à la tête du club depuis son arrivée en 2023. Et ce n'est pas Marquinhos qui va le contredire. « Ce n’était pas facile quand il est arrivé. Il y a eu un travail à faire, pas à pas, petit à petit pour arriver là où est le groupe. On a eu des recrues qui ont fait du bien. Le coach nous comprend, connait nos forces et faiblesses et aide à travailler dessus. Il n’est jamais content et n’est jamais suffisant avec nous, il a toujours quelque chose à dire, à améliorer, ça nous pousse vers la bonne direction. Chaque entraîneur qui est passé, c’est l’histoire du club, je les respecte tous. Ils m’ont beaucoup aidé, les anciens joueurs aussi, mais c’est le passé. Il faut se concentrer sur maintenant » poursuit le défenseur brésilien.