PSG : Départ du Qatar ? Il annonce un problème national !

Au cours des derniers mois, des rumeurs autour d’un possible désintérêt du Qatar pour le PSG ont fait le tour de la toile. Le président Nasser Al-Khelaïfi étant actuellement sous le feu de plusieurs critiques de la part notamment des autres présidents de Ligue 1, Nicolas Anelka a affirmé ce samedi qu’un départ de QSI serait un énorme problème pour le football français.

Le PSG appartient depuis 2011 au fonds d’investissement qatari QSI. Si la concurrence du club parisien a parfois été jugée déloyale en Ligue 1, le président Nasser Al-Khelaïfi est de plus en plus sous le feu des critiques de ses homologues du championnat français. Le ton est notamment monté l’été dernier entre le président parisien et Joseph Oughourlian (Lens), ou encore avec John Textor (OL).

Le Qatar pas prêt à bouger du PSG

De plus, la question du Parc des Princes a forcément agacé le PSG. Face au refus de la mairie de Paris de céder l’antre historique des Rouge et Bleu, les dirigeants ont désormais décidé de construire un nouveau stade, après avoir inauguré le Campus PSG en 2024. Des investissements qui démontrent toute l’implication de QSI dans l’avenir du club de la capitale, alors que de récentes rumeurs ont fait état d’un possible retrait du Qatar dans ses investissements en France. Pour Nicolas Anelka, un départ de QSI serait un désastre pour le PSG, mais également pour l’ensemble du football français.

« Si le Qatar décide de partir, cela serait très mauvais pour le championnat de France »

« La question c'est qu'est-ce qu'on lui reproche aujourd'hui à Nasser Al-Khelaïfi? A mon avis cela n'a pas été reproché à Tapie et à Aulas avant. C'est très dangereux aussi de faire ça parce que si le Qatar décide de partir, cela serait très mauvais pour le championnat de France qui est déjà en difficulté. A eux de se poser la question. Pourquoi autant d'acharnement sur le Qatar et Al-Khelaïfi parce que ce n'est pas la solution », a ainsi confié l’ancien attaquant du PSG (1996-1997, 2000-2002) au micro de RMC ce samedi.