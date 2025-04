PSG : Al-Khelaïfi, le divorce est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Luis Campos semble bien parti pour quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. Daniel Riolo a révélé jeudi soir sur RMC Sport que Nasser Al-Khelaïfi aurai d'ores et déjà acté le divorce avec son directeur sportif, qui ne devrait vraisemblablement pas prolonger.

Luis Campos et le PSG, c'est bientôt la fin ? Contrairement à Luis Enrique qui a officiellement été prolongé jusqu'en 2027, le directeur sportif portugais du club de la capitale n'a toujours rien signé. Pourtant, les signaux envoyés par la direction du PSG semblaient plutôt positifs ces dernières semaines...

« Je veux qu’il prolonge son contrat »

Le 10 février, au micro de Canal +, le président Nasser Al-Khelaïfi semblait annoncer une prolongation pour Luis Campos : « Il est très heureux à Paris. Je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici. Je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Depuis que je suis président, je n’ai jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur », avait indiqué le patron du PSG. Et pourtant...

« Nasser n'en veut plus »

Jeudi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a donné un son de cloche bien différent sur l'issue de ce feuilleton au PSG, et annonce une rupture entre Al-Khelaïfi et Luis Campos : « Pour l'instant il ne reste pas, ils n'en veulent plus. Nasser n'en veut plus. Donc pourquoi ils attendent aussi longtemps, c'est bien qu'il y a un souci. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas associé au succès du PSG ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y est pas associé ? Tout le monde est prolongé hyper vite mais pas lui. Je trouve ça bizarre ». Affaire à suivre...