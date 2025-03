PSG - Luis Enrique : L'annonce qui vend du rêve !

Alexis Brunet

On n'arrête plus le PSG. Samedi soir, les Parisiens ont encore brillé en Ligue 1, en s’imposant quatre buts à un contre le LOSC. Les coéquipiers de Désiré Doué ont dégagé une sensation de puissance telle qu’on se demande qui pourra bien les arrêter. Sans doute pas grand monde, car pour Luis Enrique, son équipe est la meilleure dans beaucoup de domaines.

Mardi 5 mars, le PSG reçoit Liverpool au Parc des princes pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais avant d’affronter les Reds, les Parisiens devaient encore disputer un match de championnat face au LOSC. Les joueurs de Luis Enrique attendent les coéquipiers de Mohamed Salah de pied ferme, car ils se sont offert un récital face aux Lillois, en s’imposant sur le score de quatre buts à un. La différence avait déjà été faite en première période, car le club de la capitale menait déjà 4-0 à la pause.

Dembélé encore buteur

Contrairement au début de saison, le PSG arrive enfin à se montrer efficace offensivement. Les Parisiens sont notamment portés par un Ousmane Dembélé en feu, qui a encore marqué face au LOSC et qui porte son total de buts à 26 depuis le début de la saison. Le club de la capitale a également pu compter sur ses jeunes pousses Bradley Barcola et Désiré Doué qui ont tous les deux marqué, ainsi que sur le vétéran Marquinhos, qui y est aussi allé de sa réalisation.

Luis Enrique s’emballe pour son PSG

Le PSG fait donc peur à l’aube de recevoir Liverpool et ce n’est pas Luis Enrique qui dira le contraire. Le coach parisien était interrogé en conférence de presse sur le fait que son équipe était peut-être la meilleure d’Europe dans le contre-pressing, mais selon l’Espagnol il n’y a pas que dans ce domaine qu’elle excelle. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « Sans aucun doute et pas seulement en termes de contre-pressing. Qu’il s’agisse de la possession de balle, des occasions de but et de l’efficacité, il suffit de regarder les statistiques, le PSG est une des meilleures équipes d’Europe. »