Canal+ le signe, il se lâche sur son transfert

Comme dans le football, le monde des médias a également sa période de mercato avec des transferts de différents journalistes. C’est ce qui est arrivé ces derniers mois pour Bertrand Latour. Ce dernier a alors quitté le groupe L’Equipe pour rejoindre Canal+, où il officie désormais sur le Canal Football Club et les soirées de Ligue des Champions. Un transfert sur lequel s’est confié Bertrand Latour.

Désormais, c’est sur les antennes du groupe Canal+ que Bertrand Latour. Aux côtés de Laure Boulleau ou encore Hervé Mathoux, il intervient sur le Canal Football Club et les soirées de Ligue des Champions. Après avoir travaillé à L’Equipe, c’est donc un nouveau challenge pour le journaliste.

C’est à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe que Bertrand Latour s’est exprimé sur son transfert vers Canal+. Travaillant désormais pour la chaine cryptée, le journaliste a raconté : « Comment s’est passé mon intégration ? J'ai été très bien accueilli par les dirigeants et par ceux avec qui je suis à l'antenne. J'en connaissais un certain nombre, ce n'était pas rendez-vous en terre inconnue. Il y a toujours de l'appréhension quand on change d'entreprise mais j'étais sûr de mon choix. Je n'avais pas de peur inhibante. La semaine de ma première (le 15 septembre 2024), il y a eu les adieux à la chaîne L'Équipe, le décès de Didier Roustan (le 11 septembre 2024)... Je n'avais plus grand-chose dans le sac émotionnellement, donc ça m'a déchargé d'une certaine pression ».

« Canal est venu me chercher pour ce que je faisais, donc rien n'a changé dans ce qui m'est demandé. Je suis toujours en contact avec les gens du foot pour nourrir mes interventions, je regarde toujours énormément de matches pour être le plus pertinent possible, je lis la presse... Je fais toujours du terrain puisque je suis encore les Bleus lors des rassemblements. Rencontrer les gens, aller au stade, c'est l'essence du métier. Sur mon temps libre, je vais sur des pelouses pour voir les joueurs mais aussi pour rencontrer des gens et me confronter aux personnes dont je parle. Voir les gens et éventuellement faire le service après-vente de ce que tu as dit, c'est fondamental », a ensuite confié Bertrand Latour.