OM : Longoria pète les plombs, le monde politique s’en mêle

La rédaction

Pablo Longoria a écopé de 15 matchs de suspension après ses déclarations explosives sur l’arbitrage en Ligue 1, qualifiant le championnat de « corrompu ». Si ses propos ont indigné le monde du football, ils ont aussi suscité des réactions politiques. Renaud Muselier a apporté son soutien au président de l’OM, tout en déplorant son excès de colère.

15 matchs de suspension, c’est ce qu’a pris Pablo Longoria après ses sorties polémiques sur l’arbitrage face à Auxerre. Le président de l’OM avait qualifié la Ligue 1 de «championnat de merde, corrompu» dans les couloirs de l’Abbé-Deschamps. Des déclarations qui ont indigné de nombreux acteurs du monde du football, mais pas que…

« Si j'avais été à côté de lui… »

Cette polémique a franchi les frontières du football et les politiques s’en sont emparés. Renaud Muselier, président de la Région Sud, s’est exprimé pour La Provence au sujet des déclarations et de la réaction de Pablo Longoria :

«Est-ce qu’un président de l’OM peut vraiment dire ça ? Non, mais je le soutiens. Je l'ai appelé, on a échangé des SMS. Je lui ai dit : « Courage, mon ami ». Il a fait une connerie, il le sait. C'est un moment très difficile pour lui, il a pété un plomb, c'est un passionné, il s'est enflammé. C'est une faute, mais une fois que c'est dit, tout ce qui s'est passé contre l'OM est-il tout à fait normal ? Cette addition n’a-t-elle pas créé une irritation ? Nous manquons peut-être de recul, mais on a un sentiment d'injustice très fort. Si j'avais été à côté de lui, je lui aurais en revanche tiré la manche et je lui aurais dit d’arrêter.»

Une nouvelle stratégie

Suite à toute cette polémique autour de l’arbitrage, l’OM aurait décidé de changer sa manière de faire. À l’avenir, l’OM relèvera les erreurs d’arbitrage de manière moins véhémente et plus discrètement, à commencer par la sanction de Pablo Longoria que le club a décidé d’accepter et de ne pas commenter pour rapidement tourner la page. L’OM se concentre maintenant sur le match face à Nantes qui l’attend ce dimanche.