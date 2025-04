Transfert de Mbappé : La terrible révélation…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A 26 ans, l’enfant prodige du football français court toujours derrière sa première Ligue des champions après divers échecs vécus au PSG. Pour remédier à cette situation, Kylian Mbappé décidait de tout plaquer pour signer chez le détenteur de 15 trophées dans cette compétition l’été dernier. Cependant, pour la première fois depuis deux décennies, le Real Madrid est sorti dès les quarts de finale.

En mars 2023, après son 201ème but contre le FC Nantes qui lui permettait de dépasser Edinson Cavani et d’établir le nouveau record de buts au PSG, Kylian Mbappé était invité à s’exprimer sur son avenir au Paris Saint-Germain quelques mois seulement après avoir prolongé son contrat. En effet, la clause présente dans le bail à l’époque faisait qu’il avait la possibilité de partir libre en 2024 et non en 2025 comme initialement annoncé.

Mbappé quitte le PSG pour gagner la Ligue des champions

Pendant ladite conférence de presse, Kylian Mbappé lâchait une punchline qui ne laissait pas indifférent certains supporters du PSG au vu du message que cela reflétait. « Si ce match aura une incidence sur mon avenir ? Je ne pense pas. Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin! (rires). Je suis ici, je suis très content et pour l'instant, je ne pense à rien d'autre que de faire les beaux jours du PSG ». Deux ans plus tard, le PSG est en demi-finale de Ligue des champions, sans Kylian Mbappé déjà éliminé avec le Real Madrid.

Mbappé arrive, le Real Madrid revit un échec vieux de 20 ans

Une semaine après avoir été corrigés à l’Emirates Stadium (3-0), les hommes de Carlo Ancelotti recevaient Arsenal dans un Santiago Bernabeu gonflé à bloc avec le toit du stade fermé. L’ambiance et les encouragements des supporters merengue n’ont pas permis au Real Madrid de signer un nouveau moment d’histoire avec une autre remontada puisque les Gunners ont une fois encore battu la Casa Blanca, cette fois-ci sur le score de 2 buts à 1. Résultat ? Après avoir remporté deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions, le Real Madrid sort dès le stade des quarts de finale de la compétition. Une première depuis 20 ans… Le transfert de Kylian Mbappé n’a pas eu l’effet immédiat escompté donc…