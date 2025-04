Kylian Mbappé, la fin annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur avec le Real Madrid, Kylian Mbappé peine à retrouver son rythme de croisières de ses plus belles années parisiennes en Espagne. Bertrand Latour n’a pas caché ses inquiétudes au sujet de Mbappé dimanche en direct dans le Canal Football Club, estimant d’ailleurs que c’était la fin de la grande période pour l’attaquant des Bleus.

Reverra-t-on un jour le grand Kylian Mbappé, celui qui a longtemps porté l’attaque du PSG et qui avait inscrit un triplé historique en finale de la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France ? Malgré des statistiques honorables sur le papier depuis sa signature au Real Madrid (32 buts et 4 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues), Mbappé est sans cesse critiqué pour son rendement global en Espagne. Et sa situation inquiète les observateurs…

« Des interrogations qui subsistent »

En direct dans le Canal Football Club dimanche, Bertrand Latour s’est lâché au sujet de Kylian Mbappé : « Messi a été un guide pour toutes ses équipes au cours de sa carrière et a amené les autres avec lui. Cristiano Ronaldo l'a été et l'est avec le Portugal. C'est vrai que là il y a quelques interrogations qui subsistent autour de Mbappé. Et forcément les résultats concomitants du Paris Saint-Germain et du Real Madrid invitent peut-être une certaine remise en question », estime le journaliste.

« Je ne sais pas si on le reverra… »

Et Latour va même jusqu’à sérieusement s’interroger sur la fin du Kylian Mbappé version prime : « Mbappé, je ne sais plus quoi en penser exactement. Je vois bien qu'il a des meilleures statistiques que Cristiano Ronaldo sa première année (ndlr égales), qu'il marque quasiment tous les week-ends, ça fait toujours de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais dans les grands matchs, on ne l'a pas beaucoup vu. Le Real Madrid, s'ils se font éliminer contre Arsenal, en quart à l'aller il n'aura pas été bon, en 1/8ème pareil, contre le Barça il a fait un bon match une fois et son équipe avait perdu. En Bleu, quand il est venu, ce n'était pas un régal contre la Croatie. Je ne sais pas si on le reverra comme on l'a connu, c'est-à-dire irrésistible tout le temps ». Affaire à suivre…