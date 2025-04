Mbappé craque, l’Espagne annonce sa sanction

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Expulsé à la 38e minute du match contre Alavès pour un tacle très musclé sur Antonio Blanco, Kylian Mbappé connaitra prochainement sa sanction et elle pourrait être clémente. Et pour cause, le règlement de la Ligue espagnole prévoit entre un et trois matches de suspension, ce qui semble assez peu.

Dimanche, le Real Madrid s'est imposé à Alavès (1-0) mais la rencontre a été marquée par l'expulsion de Kylian Mbappé à la 38e minute de jeu pour un très gros tacle sur la cheville d'Antonio Blanco. L'ancien attaquant du PSG a logiquement écopé d'un carton rouge. Cependant, Davide Ancelotti, présent sur le banc du Real Madrid pour ce match en raison de la suspension de son père Carlo dont il est l'adjoint, a trouvé une excuse à son joueur.

Ancelotti défend Mbappé

« Kylian n'est pas un garçon violent, c'est un garçon qui s'est excusé et qui est conscient de ce qu'il a fait, c'est un carton rouge clair et il en a payé les conséquences. Les nombreuses petites fautes qu'il a subies l'ont poussé à réagir de cette manière, qui n'est pas la bonne, je ne la justifie pas, mais c'est ce qui s'est passé », a expliqué Davide Ancelotti en conférence de presse.

Entre un et trois matches de suspension ?

Par conséquent, il reste désormais à connaître la durée de la suspension de Kylian Mbappé. Dans son rapport, Soto Grado explique qu'à « la 38e minute, Kylian Mbappé a été expulsé pour le motif suivant: mettre le pied à la hauteur du tibia d’un adversaire, en jouant le ballon, faisant un usage excessif de la force ». Et la Cadena COPE révèle que l’article 130 du règlement stipule que « tout acte de violence commis pendant le match ou comme conséquence directe de tout incident dans le jeu, à condition que l’action crée un risque mais qu’elle ne produise pas de conséquences nuisibles ou préjudiciables ». Autrement dit, Kylian Mbappé risque seulement entre un et trois matches de suspension. L'attaquant français sera absent pour la venue de l'Athletic Bilbao. Il pourrait également manquer les deux matches suivant contre Getafe et le Celta Vigo.