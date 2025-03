«J’arrive», la grande annonce à un proche de Benatia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En août dernier, Bertrand Latour faisait ses adieux à la Chaîne L'Equipe. Le journaliste a rejoint Canal +, où il analyse, depuis le début de la saison, les rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions. Ce samedi, il est revenu sur sa relation avec les autres chroniqueurs, notamment avec Samir Nasri, présent seulement lors des grandes soirées européennes.

Chroniqueur et reporter foot de la chaîne L'Équipe depuis 2016, Bertrand Latour a rejoint les équipes de Canal +, propriétaire des droits de la Ligue des champions. En plus du Canal Football Club, le journaliste est présent sur le plateau lors des grandes soirées européennes pour présenter les rencontres et les analyser après le coup de sifflet final.

«Je ne suis pas de sa famille» : L’annonce de Laure Boulleau sur sa vie privée

➡️ https://t.co/3DQ16ldMyA pic.twitter.com/4wCfDZMe8o — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

Entre Nasri et Latour, ça a chauffé

Lors de ces soirées de C1, Latour retrouve Samir Nasri. Avec l’ami de Medhi Benatia, les relations sont très bonnes, même si quelques désaccords peuvent être observés sur le plateau. D’ailleurs, l’ancien de l’OM a été l’un des premiers à avoir été mis au courant de l’arrivée de Latour.

« Je savais que ça se passerait bien »

« Je connaissais déjà Samir (Nasri) et je savais que ça se passerait bien. C'est l'un des premiers à qui j'ai envoyé un message pour lui dire « J'arrive ! ». Il m'a répondu « Mais tu sais que moi, je fais la Ligue des champions, hein ! ». « Bah moi aussi, qu'est-ce que tu crois ! » (rires). J'ai besoin de bien m'entendre avec les gens avec lesquels je travaille, cela rend les émissions meilleures » a confié Latour dans les colonnes de L'Equipe.