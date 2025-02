Terrorisé par Zidane, il raconte tout !

Alexis Brunet

Après 1998, l’équipe de France a remporté son deuxième titre de champion du monde en 2018, grâce à Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé entre autres. Les Bleus ont également fait deux autres finales, en 2006 et en 2022. Il y a 19 ans, les coéquipiers de Zinédine Zidane avaient échoué contre l’Italie, et Gennaro Gattuso a livré une anecdote croustillante sur ses adversaires ce soir-là, et notamment l’ancien joueur du Real Madrid.

Huit ans après le sacre de 1998, l’équipe de France est passée toute proche de s’offrir un nouveau titre de champion du monde. Lors du Mondial en Allemagne, les Bleus avaient atteint la finale, emmenés par un Zinédine Zidane au sommet de son art pour sa dernière grande compétition.

« Elle était bien meilleure que nous »

En finale, l’équipe de France avait rendez-vous avec l’Italie. Malheureusement, les Français se sont inclinés aux tirs au but (5-3), mais le sort de ce match s’était peut-être joué un jour auparavant. Pour Vivo Azzurro, Genato Gattuso a révélé une anecdote savoureuse sur les Bleus et plus particulièrement sur Zinédine Zidane, lors de l’entraînement la veille de la finale. « Nous sommes allés inspecter le terrain, nous avons vu la France s'entraîner en manches courtes sous la pluie : physiquement, elle était bien meilleure que nous. Mais Buffon s'est mis à crier : « Les gars, n’ayez pas peur : ils peuvent être aussi grands qu'ils veulent, mais demain on les mangera ». Pendant 20 heures, j'ai pensé à leur taille et à la force de Zidane. »

Triste finale pour Zidane

Gennaro Gattuso avait raison, car encore une fois Zinédine Zidane avait brillé en finale. Sur penalty, le capitaine des Bleus avait trompé Gianluigi Buffon d’une panenka légendaire pour lancer parfaitement les Français. Malheureusement, Marco Materazzi remettait par la suite les deux équipes à égalité. C’est d’ailleurs le défenseur italien qui avait par la suite fait craquer Zizou, coupable de lui avoir asséné un coup de boule et donc exclu logiquement en prolongations, peu de temps avant la défaite des siens aux tirs au but.