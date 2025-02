Canal+ - Démission : Les révélations chocs de Labrune !

Alexis Brunet

L’été dernier, les présidents de Ligue 1 ont décidé d’attribuer les droits de diffusion du championnat français au duo DAZN - beIN SPORTS. Pourtant acteur principal du football en France depuis de très nombreuses années, Canal+ ne faisait pas partie des discussions. Une décision que regrette le président de la LFP, Vincent Labrune. Ce dernier a d’ailleurs affirmé qu’il était prêt à quitter son poste pour faire revenir la fameuse chaîne cryptée.

Le 14 juillet dernier, les présidents de Ligue 1 étaient réunis en collège afin de trancher définitivement sur l’attribution des droits de diffusion du football français. Finalement, c’est le duo DAZN - beIN SPORTS qui l’a emporté. Le premier diffuse huit des neuf rencontres par journée contre un chèque de 400M€, alors que le second a acheté un match par journée pour 100M€.

LFP - PSG : Al-Khelaïfi passe un coup de fil, Labrune lâche prise

➡️ https://t.co/azmVPb9n6T pic.twitter.com/o2PGBrwf7q — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

Labrune regrette l’absence de Canal+

Pendant de très nombreuses années, Canal+ a été le diffuseur emblématique de la Ligue 1, participant ainsi à la bonne santé financière du football français. Malheureusement, la chaîne cryptée a décidé petit à petit de se désintéresser de son ancien cheval de bataille et elle n’a d’ailleurs même pas participé au dernier appel d’offres, ce que regrette Vincent Labrune qui s’est exprimé pour L’Équipe. « Comme tous les acteurs du foot, je déplore le refus de Canal+ de participer à nos derniers appels d'offres. Personnellement, j'ai tout essayé pour les mettre autour de la table. C'était d'ailleurs aussi le sens des longues discussions avec beIN, car quand on discute avec beIN, par définition, on discute indirectement avec Canal+ qui les distribue en exclusivité. Si demain, Canal+ souhaite diffuser la L1 à sa juste valeur, ils seront évidemment les bienvenus. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas souhaité le faire et on ne peut pas les forcer. »

Labrune prêt à démissionner ?

Vincent Labrune regrette l’absence de Canal+ et ce dernier était prêt à presque tout pour faire revenir la chaîne cryptée. Le président de la LFP se disait même d’accord pour quitter son poste s’il était le nœud du problème et si cela pouvait favoriser le retour du diffuseur emblématique. « Sans trahir de secret, j'ai fait passer le message à Canal+, dès le mois de mai dernier, que si c'était moi le problème, j'étais prêt à me retirer pour favoriser leur arrivée au juste prix. Ce n'est pas le retour que j'ai eu. En aucun cas, je ne dois être un frein à quoi que ce soit. Je suis guidé par l'intérêt général et pas par mon cas personnel. »