Neymar : Incroyable, le Real Madrid lui fait une offre exorbitante !

De retour aujourd'hui au Brésil, Neymar avait décidé de le quitter en 2013 pour rejoindre le FC Barcelone. Il était ainsi parti de Santos pour la Catalogne, mais il aurait très bien pu poser ses valises... au Real Madrid. La Casa Blanca était prête à faire des folies pour s'offrir les services de Neymar. Le Brésilien a d'ailleurs fait des révélations à ce propos.

Après près de douze ans passés loin du Brésil, Neymar a fait son grand retour à Santos cet hiver. Un retour très attendu pour le joueur brésilien, qui a évolué au FC Barcelone, au PSG ainsi qu'à Al-Hilal depuis son départ de son pays natal. Dans une interview accordée au podcast Podpah, il est revenu sur son arrivée en Europe... qui aurait pu le faire rejoindre le Real Madrid.

Neymar - Real Madrid : Le transfert historique qui se prépare !

« J'aurais gagné trois fois plus »

«L'offre du Real Madrid était un chèque en blanc. Ils m'ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais... mais je voulais jouer pour le Barça, c'était un choix du cœur. J'aurais gagné trois fois plus d'argent au Real Madrid. Florentino Pérez m'a toujours apprécié. Mais Ronaldinho évoluait au Barça, et je voulais jouer avec Messi», explique Neymar.

Un retour au Barça ?

L’histoire d’amour entre Neymar et le FC Barcelone a souvent alimenté les rumeurs de mercato, laissant espérer un retour en Catalogne. Et même si son retour au Brésil semble marquer une nouvelle étape dans sa carrière, il ne ferme pas la porte à un retour en Europe. De nombreux médias affirment que Neymar souhaite disputer la Coupe du Monde 2026, et pour cela, un comeback au Barça pourrait être une option envisageable.