«Il veut le PSG», une star souhaite signer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat, Paul Pogba ne souhaite pas se précipiter. Surtout pas à son âge. A 32 ans, le joueur, revenu d'une suspension pour dopage, espère intégrer une formation qui lui permettra de retrouver l'équipe de France. L'OM pourrait jouer ce rôle, mais un autre club tricolore aurait ses faveurs.

Au cours d’un entretien accordé à GQ, Paul Pogba est revenu sur sa situation toujours aussi incertaine. Autorisé par le TAS à reprendre la compétition, le milieu de terrain n’est toujours pas parvenu à reprendre le fil de sa carrière. Pourtant, si l’on en croit le joueur de 32 ans, les propositions ne manquent pas. « Aujourd’hui, il y a des propositions. Qui viennent d’un peu partout. D’Europe ? D’un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C’est une décision que je vais prendre le temps de soupeser » a confié Pogba.

La piste OM est mise de côté

Une chose est sûre, le champion du monde 2018 ne devrait pas venir à l’OM en cours de saison. Son arrivée l’été prochain n’est pas certain non plus en raison de son manque de rythme. « Je l’apprécie énormément et je lui porte un énorme respect, mais il faut tenir compte des équilibres du groupe. Je n’étais pas favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. L’important est de donner de la continuité à une bonne dynamique » avait prévenu Pablo Longoria en février dernier.

« Pogba veut le PSG »

Pourtant, la formation de Roberto de Zerbi pourrait lui offrir une formidable exposition en vue de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, l’un de ses derniers objectifs. Mais si l’on en croit Tutto Juve, Pogba rêverait d’une autre équipe de Ligue 1. « Pogba veut le PSG », peut-on lire. Difficile toutefois d’imaginer Luis Campos se jeter sur cette piste, alors que le dernier match du milieu de terrain remonte au 3 septembre 2023.