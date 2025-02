Neymar : Le verdict est annoncé en Espagne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a quitté Al-Hilal, qu’il avait rejoint à l’été 2023 après son départ du PSG, Neymar est revenu dans le club de ses débuts, Santos, cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’envie de l’international brésilien serait de faire son retour en Europe, plus précisément au FC Barcelone. Un retour auquel ne croit pas du tout le président de la Liga, Javier Tebas.

Après un an et demi passé en Arabie Saoudite, Neymar a fait son grand retour à Santos cet hiver. Toutefois, le Brésilien âgé de 33 ans ne s’est engagé que jusqu’en juin 2025. Il sera donc libre dans quelques mois et son rêve serait de revenir au FC Barcelone, qu’il a quitté en 2017 pour rejoindre le PSG.

« Je ne pense pas qu'il reviendra un jour à Barcelone »

Un retour auquel ne croit pas du tout Javier Tebas. « Neymar, c'est une autre histoire. Je ne pense pas qu'il reviendra un jour à Barcelone. J'en suis certain », a confié le président de la Liga à GIVEMESPORT. Ce en quoi il croit en revanche, c’est au retour de Lionel Messi.

« Je pense que Messi veut retourner à Barcelone »

« Je pense que Messi veut retourner à Barcelone. Il y a passé de nombreuses années. Je suis certain que Messi reviendra. Peut-être en tant que joueur, mais je le vois aussi revenir dans une autre fonction. Messi et Barcelone vont de pair. Sa marque et celle de Barcelone sont à bien des égards identiques. Il est amoureux du club », a assuré Javier Tebas.