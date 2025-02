200M€ : Le nouveau coup de théâtre au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Luis Campos semble toujours dans le flou concernant son avenir au PSG. Le dirigeant portugais aurait d'ailleurs reçu une offre très important en provenance de l'Arabie Saoudite. En revanche, la piste menant à Arsenal semble clairement se refroidir.

Ce sera l'un des dossiers brûlants pour le PSG dans les prochaines semaines. En effet, après avoir acté la prolongation de Luis Enrique jusqu'en 2027, celle de Luis Campos se fait encore attendre. Par conséquent, plusieurs projets s'offrent à lui, à l'image de celui offert par la sélection saoudienne qui lui offre 200M€ sur 10 ans pour bâtir une équipe capable de rallier le dernier carré de la Coupe du monde 2034.

Arsenal n'est pas de la coup pour Campos ?

Le nom de Luis Campos a également circulé du côté de la Premier League, notamment à Arsenal où les Gunners cherchent activement un nouveau directeur sportif pour remplacer Edu Gaspar et épauler Mikel Arteta. Cependant, selon les informations de The Athletic le conseiller sportif du PSG ne fait pas parties des pistes étudiées par Arsenal.

Quatre noms évoqués en interne

En revanche, The Athletic révèle que quatre noms sont évoqués au sein de la direction des Gunners : Dan Ashworth, Andrea Berta, Roberto Olabe et Thiago Scuro. Autrement dit, pour le PSG, la menace ne viendra pas d'Arsenal.