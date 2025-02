Neymar : L'histoire de drague qui fait réagir en direct

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain en 2023, Neymar a totalement raté son passage en Arabie Saoudite, avec seulement 7 matchs joués pour Al Hilal et un seul petit but. A 33 ans, il a décidé de relancer sa carrière au Brésil avec son club formateur de Santos, mais il rêverait vraisemblablement d’un incroyable retour en Europe.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Neymar a laissé un goût d’inachevé. Car si son explosion au FC Barcelone a impressionné, ça s’est vachement moins bien passé du côté du PSG, qu’il a rejoint en 2017. Les nombreuses polémiques ainsi que les nombreuses blessures ont eu raison de lui et même le pari saoudien est tombé à l’eau, avec un transfert à 90M€ qui a tout de l’immense fiasco.

Un nouveau défi en Europe ?

En janvier, Neymar a décidé de mettre un terme à cette aventure en Arabie Saoudite et a signé libre du côté de Santos, son club formateur qui l’a accueilli les bras ouverts. Mais alors qu’il semble à peine retrouver la forme, voilà qu’on parle déjà d’un possible retour en Europe… et pas n’importe où, puisqu’il souhaiterait retrouver le FC Barcelone !

« Neymar drague le Barça depuis qu’il l’a quitté ! »

Mais cet intérêt ne semble pas vraiment réciproque, comme l’a récemment expliqué la correspondante de L’Équipe à Barcelone. « On n’en parle pas beaucoup pour l’instant, on y croit peu. J’entends que Neymar drague le Barça, mais Neymar drague le Barça depuis qu’il l’a quitté ! » a déclaré Tracy Rodrigo. « Il n’y a aucune raison de croire que cette fois ce sera différent. Flick n’est pas spécialement pour la venue de Neymar ».