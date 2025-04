Antoine Dupont : «Je vais où il veut», l'annonce cash de son remplaçant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'infirmerie du Stade toulousain se remplit dernièrement et notamment au poste de demi de mêlée où l'absence d'Antoine Dupont fait beaucoup parler depuis sa blessure avec le XV de France pendant le Tournoi des 6 nations le 8 mars. Deux autres indisponibilités ont été annoncées depuis, obligeant Ugo Mola à faire confiance à une jeune pépite de 19 ans. Simon Daroque a gagné des points contre le Castres Olympiques (52-6), au point de postuler... partout !

C'est l'hécatombe au Stade toulousain. Depuis plus d'un mois, Ugo Mola sait qu'il va devoir défendre le titre du Top 14 et de la Champions Cup sans sa star Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France et élément phare du Stade toulousain est écarté des pelouses en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit survenue pendant le Tournoi des 6 nations le 8 mars dernier contre l'Irlande (42-27). Et à son poste de demi de mêlée, il y a du monde à l'infirmerie du côté de Toulouse.

«Une demi-finale de Champions Cup ? C’est Ugo qui fera le choix»

En effet, Naoto Saito et Paul Graou étaient indisponibles pour le derby du Sud face au Castres Olympique au Stadium de Toulouse. Pour aller chercher cette large victoire sur le score de 52-6, Ugo Mola a pris la décision de lancer Simon Daroque, jeune pépite de 19 ans pour endosser le rôle de remplaçant d'Antoine Dupont. Auteur du troisième essai de la rencontre, le jeune Daroque a forcément apprécié son moment sur la pelouse et ne s'en est pas caché en conférence de presse d'après-match. « Quand on est dans ma situation, on essaye d’être à 100% tout le temps pour jouer le plus de matchs possibles. Après, franchement, pour ce qui arrive la semaine prochaine… Jouer une demi-finale de Champions Cup ? C’est Ugo qui fera le choix. S’il veut me prendre, je serai là, c’est avec grand plaisir. Mais s’il me dit "tu es un peu jeune, je veux plus d’expérience", je le comprendrai ».

«Sincèrement, je peux aller où il veut, même au talon s’il faut»

Et maintenant ? Faudra-t-il s'attendre à de nouvelles titularisations de Simon Daroque pour les demi-finales de Top 14 ou bien de Champions Cup face à l'Union Bordeaux Bègles ? Le principal intéressé a laissé Ugo Mola faire ses choix, prêt à jouer où il veut pour suppléer Antoine Dupont ou n'importe qui d'autre. « Sincèrement, je peux aller où il veut, même au talon s’il faut. Par contre, ce sera peut-être compliqué en mêlée et en touche (sourire). Tant que je suis sur un terrain, tout me va ».