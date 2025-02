PSG : Luis Enrique à l’origine d’un départ ?

Arnaud De Kanel

Arrivé il y a peu au PSG, Marco Asensio n’aura pas eu le temps de vraiment s’imposer sous les couleurs parisiennes. L’international espagnol a déjà plié bagage pour rejoindre la Premier League. L'ancien joueur du Real Madrid s’est engagé avec Aston Villa sous la forme d’un prêt, où il a retrouvé son compatriote Unai Emery. Asensio a notamment insisté sur le fait que son nouvel entraineur tenait absoluement à le faire jouer à son poste de prédilection, à l'inverse de Luis Enrique.

Ces dernières semaines, le PSG a procédé à un sérieux remaniement de son effectif. Dans une volonté d’optimisation, le club de la capitale a laissé partir plusieurs joueurs en manque de temps de jeu, leur offrant ainsi l’opportunité de rebondir sous d’autres couleurs. Parmi eux, Marco Asensio, qui n’entrait pas pleinement dans les plans du staff parisien, a choisi de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant Aston Villa. Déjà décisif en Angleterre, l'attaquant espagnol joue enfin à son vrai poste. Luis Enrique ne lui a pas donné cette chance, et ça a forcément pesé dans son choix.

Asensio voulait jouer en 10

« En fin de compte, c'est ma position la plus naturelle, évidemment. Ceux d'entre vous qui m'ont vu de l'extérieur m'ont vu jouer plus à gauche ou à droite, avec cette liberté de rentrer. Mais c'est mon poste naturel, celui où j'ai commencé à Majorque, quand j'ai signé à Madrid. C'est l'un de mes objectifs personnels de jouer à ce poste, car je pense que cela me permettra d'atteindre mon niveau maximum en termes de buts, de passes décisives et d'aide à l'équipe », a reconnu l'attaquant prêté par le PSG à Sky Sports, avant de poursuivre.

«Un facteur important pour venir ici»

« Cela a été un facteur clé, un facteur important pour venir ici. L'entraîneur et le staff sont du même avis quant à ce que je peux apporter à ce poste. Pour moi, c'est la chose la plus importante car c'est là que je peux atteindre mon plein potentiel », a ajouté Marco Asensio. En donnant cette explication, l'attaquant espagnol montre bien qu'il ne pouvait pas continuer avec Luis Enrique qui ne l'utilisait pas à son poste de prédilection.