Luis Enrique : «Tout part en vrille», avertissement lancé au PSG !

Axel Cornic

Après avoir passé le stade des 16e de finale en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est revenu à la Ligue 1 et s’apprête désormais à retrouver la Coupe de France. Et le quart de finale opposera les hommes de Luis Enrique au Stade Briochin, équipe de National 2 qui a éliminé au tour précédent l’OGC Nice (2-1).

C’est peut-être une saison record pour le PSG, qui reste invaincu en championnat et peut encore remporter touts les compétitions dans lesquelles il est engagé. C’est le cas de la Coupe de France, déjà remportée face à l’OL au stade Pierre-Mauroy (2-1), lors de la précédente édition. Un doublé tend les bras aux Parisiens, surtout avec les plus grosses équipes de Ligue 1 qui ont été sorties de la compétition.

« Le foot demande une exigence continue, si on se relâche tout part en vrille »

Attention toutefois aux mauvaises surprises ! Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a assuré qu’il ne faudra pas se relâcher face au Stade Briochin, à l’occasion du quart de finale. « Le foot demande une exigence continue, si on se relâche tout part en vrille. On veut toujours s'améliorer » a déclaré le coach du PSG, à la veille du match.

« L'importance que nous donnons à la préparation physique s'inscrit dans un contexte global »

« C'est quelque chose de constant dans nos équipes au fil des années. L'importance que nous donnons à la préparation physique s'inscrit dans un contexte global » a poursuivi Luis Enrique, qui ne veut pas de relâchement au PSG. « On obtient de plus en plus dans ce domaine. Les blessures peuvent être liées à de la malchance, mais pour le reste, nous essayons de prendre soin de l'aspect physique ».