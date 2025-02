PSG : «Jamais un pied dans cette ville», Paris les a traumatisés !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En 2022, la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid et Liverpool au Stade de France avait été marquée par des problèmes de sécurité, entraînant des violences avant et après la rencontre. Encore marqués par cet épisode, plusieurs supporters des Reds ne se rendront pas à Paris la semaine prochaine pour le match de leur équipe contre le PSG.

Presque trois ans après, les supporters de Liverpool se rappellent de cette effroyable soirée du 28 mai 2022. Leur équipe affrontait le Real Madrid en finale de la Ligue des champions au Stade de France, un événement marqué par de gros problèmes de sécurité, entraînant de violents incidents. Des souvenirs ravivés par le tirage au sort des huitièmes de finale de la C1 et l’opposition entre Liverpool et le PSG.

«J’encourage vivement les gens à ne pas visiter Paris»

« Je déteste même transiter par l’aéroport Charles-de-Gaulle. Je ne remettrai jamais un pied dans cette ville », confie un abonné de Liverpool au Parisien. « Après ce que j’ai vécu, j’encourage vivement les gens à ne pas visiter Paris. J’ai été coincé aux tourniquets d’accès puis dans les attaques des gangs et de la police après le match. Je n’avais jamais rien vu de tel », ajoute un autre supporter des Reds.

«Je me suis senti malade car je ne voulais pas repenser à l’expérience vécue à Paris»

« Nous avons été coincés pendant des heures à attendre. Mon principal problème est que nous n’avons pas été traités comme des gens normaux », se remémore Cathy, qui elle aussi ne se rendra pas à Paris la semaine prochaine pour le match entre le PSG et Liverpool. « Après le tirage au sort, j’ai eu le cœur serré, je me suis senti malade car je ne voulais pas repenser à l’expérience vécue à Paris, imaginer y retourner à nouveau pour du football. De toute façon, je n’aurais probablement pas pu venir. En 2022, c’était effrayant avant le match, effrayant en sortant. Et je pense que c’était effrayant de savoir qu’on n’était pas protégés. »