Luis Enrique - PSG : Agacé, il s'en va !

Thomas Bourseau

Luis Enrique n'a pas vraiment apprécié l'attitude d'Achraf Hakimi, trop tendu pendant la première période d'OL - PSG (2-3) dimanche soir. Après son carton jaune, le défenseur marocain a été calmé par le coach espagnol. Une conversation qui n'a pas échappé à une journaliste présente en conférence de presse d'après-match, mais sa question à ce sujet a fait partir Enrique.

Achraf Hakimi a vécu une soirée pleine de rebondissements à Lyon dimanche digne d'un véritable ascenseur émotionnel. Et pour cause, écopant d'un carton jaune après un coup de pied asséné à Nicolas Tagliafico un pau après l'heure de jeu, Hakimi a dû être calmé par son entraîneur Luis Enrique.

«Il s’est mis d’accord avec le PSG», le gros transfert négocié en secret

➡️ https://t.co/YoaxQAiygU pic.twitter.com/LK4u6cp2YH — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

«Quand on joue trop avec le cœur, on n’arrête de jouer avec la tête»

Finalement, le latéral droit du PSG a inscrit un doublé dans une seconde période qui a vu naître cinq buts. Trois pour le Paris Saint-Germain contre les deux réalisations de l'OL. Victoire donc pour le club de la capitale qui n'a pas volé son succès d'après Luis Enrique qui a adressé un subtil message à Achraf Hakimi. « La seconde période a été plus intense de notre part, et on a inscrit deux buts. Il y a eu deux moments importants : on a poussé alors qu’on avait l’avantage. Quand on joue trop avec le cœur, on n’arrête de jouer avec la tête. »

Luis Enrique quitte la conférence de presse après une question sur le carton jaune d'Hakimi

En conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a répondu à quatre questions supplémentaires. Néanmoins, une journaliste a cependant mis, malgré elle, fin au point presse réclamant le point de vue de l'entraîneur du PSG sur la tension qu'a fait preuve Achraf Hakimi. « Vous avez parlé de contrôle des émotions. Vous avez semblé en colère après son carton jaune, que lui avez-vous dit ? ». Il n'aura fallu attendre que quelques secondes après la fin de la traduction pour que Luis Enrique lâche, dans la langue de Molière, un « Bonsoir » avec le sourire tout en se levant pour partir.