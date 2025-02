Transfert à 50M€ : Le PSG tient sa nouvelle star pour les années à venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après deux matchs sans marquer, Ousmane Dembélé a retrouvé son efficacité sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (3-2) ce dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Luis Fernandez estime que l’international français est lancé et lui prédit un grand avenir avec le PSG dans « les années à venir ».

On n’en avait plus l’habitude. Muet face à Toulouse le week-end dernier, Ousmane Dembélé mettait fin à son incroyable série de huit matchs avec au moins un but marqué, totalisant 15 réalisations depuis le début de l’année. Dans la foulée, l’international français n’avait pas profité de la démonstration face à Brest (7-0) en Ligue des champions pour retrouver le chemin des filets. Mais ce dimanche, Ousmane Dembélé s’est de nouveau montré efficace face au but en clôture de la 23e journée de Ligue 1 face à l’OL. Interrogé par L’Equipe, Luis Fernandez se montre optimiste pour la suite.

« Il est définitivement lancé pour les mois et les années à venir »

« Il est définitivement lancé pour les mois et les années à venir, affirme l’ancien entraîneur du PSG. C'est fini, il est parti, on ne l'arrêtera plus ! Je suis vraiment content pour lui, parce qu'il a longtemps subi beaucoup de moqueries à cause de ses difficultés dans la finition. Or quand on le voyait participer au jeu, se replacer, multiplier les efforts sur son côté droit et montrer beaucoup de finesse technique, on sentait que si le déclic arrivait, il se débloquerait et prendrait confiance. Maintenant qu'il part de l'axe, mais garde énormément de liberté avec le ballon, c'est fait. À l'image de son but, parfait, clinique. »

« Le joueur parfait après Kylian Mbappé pour le PSG »

Luis Fernandez n’est pas le seul ancien Parisien à se montrer sous le charme d’Ousmane Dembélé. « C’est le joueur parfait après Kylian Mbappé pour le PSG, estimait la semaine dernière Mevlüt Erding, interrogé par RMC. C’est quelqu'un d'imprévisible. Il peut tirer du droit et du gauche. Pour un défenseur, c'est tellement difficile de travailler face à lui ».