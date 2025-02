PSG - Real Madrid : Le clan Mbappé révèle la cause de son calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En partant du PSG en conflit l'été dernier, Kylian Mbappé a mis du temps avant de retrouver un très haut niveau. L'attaquant français récoltait semaine après semaine de nombreuses critiques mais depuis quelques semaines il a retrouvé la forme. En début de saison, il errait sur le terrain sans convaincre et on connaît enfin la raison !

En rejoignant le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé peut enfin vivre son rêve. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu puisqu'il a eu du mal à trouver de l'efficacité sur le terrain. Loin d'évoluer à son meilleur niveau, on se posait beaucoup de questions sur lui. Margot Dumont nous en apprend un peu plus sur cette période difficile.

Le secret derrière le calvaire de Mbappé

En difficulté sur le plan physique comme sur le plan mental, Kylian Mbappé n'a pas brillé lors de ses débuts avec le Real Madrid. « Un proche de Mbappé me disait qu’il réfléchissait trop au début, et il est revenu à des choses plus instinctives » explique la journaliste Margot Dumont sur le plateau du Canal Football Club.

Mbappé à l'aise désormais

Kylian Mbappé a largement relevé la tête depuis deux mois désormais et il enchaîne les prestations convaincantes, à l'image de son triplé face à Manchester City mercredi dernier. Il semble donc avoir réglé ses problèmes pour déployer son meilleur niveau sur le terrain. A lui de continuer sur la même dynamique.