EXCLU - Mercato - PSG : La folie Luis Campos gagne l’Angleterre !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir prolongé son entraîneur, Luis Enrique, le PSG souhaite également verrouiller son directeur sportif, Luis Campos, dont le contrat se termine en juin prochain. Mais le Portugais est chaudement courtisé par d’autres grosses cylindrées européennes. Voici nos révélations.

Le PSG discute activement avec Luis Campos depuis plusieurs mois. Les deux parties tentent de trouver un accord pour prolonger le contrat du directeur sportif portugais qui se termine en juin prochain. Après avoir verrouillé l’avenir de son entraîneur, Luis Enrique, Paris souhaite faire coup double. Mais la concurrence s’active très sérieusement pour Luis Campos. Notamment en Angleterre...

PSG : Le Qatar abandonne la Ligue 1, la grosse révélation

➡️ https://t.co/KNZoU3Ie7w pic.twitter.com/MZqYdjSgeu — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 23, 2025

Luis Campos aperçu à... Londres !

Selon nos informations, Luis Campos est sur les tablettes de Chelsea et Arsenal depuis de longs mois. Les deux clubs de Premier League exercent un gros pressing pour tenter de signer le technicien portugais. Chelsea souhaiterait proposer un poste de CEO du Football, avec des fonctions élargies, plus importantes que celle occupée par un directeur sportif traditionnel. De son côté, Arsenal pousse également très fort pour convaincre Luis Campos de se détourner de son aventure parisienne. Pour l’heure, rien n’est acté et les discussions se poursuivent. Et ce samedi, Luis Campos a été aperçu du côté de... Londres !

La hype Luis Campos gagne les supporters

Plusieurs fans anglais ont aperçu Luis Campos dans la capitale anglaise. Et nos sources confirment que le Portugais était bien à Londres ce samedi. Du côté des supporters, notamment d’Arsenal, la hype s’est déjà étendue comme une trainée de poudre. Sur les réseaux sociaux, le nom de Luis Campos circule dans tous les grands comptes d’influenceurs. L’envie de voir le célèbre portugais venir du côté de Londres semble très forte...