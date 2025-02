Mercato - PSG : C’est terminé, coup dur pour Luis Campos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG semble en avoir terminé avec les arrivées. Khvicha Kvaratskhelia devrait être la seule recrue parisienne en janvier. Un coup dur pour Luis campos qui aurait bien aimé recruter un défenseur central afin de renforcer un secteur de jeu affaibli par le départ de Milan Skriniar et soumis aux incertitudes avec Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe.

Cet hiver, le PSG s'est essentiellement montré actif dans le sens des départs, puisque seul Khvicha Kvaratskhelia a débarqué en provenance de Naples pour 70M€. A l'inverse, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ont quitté l'effectif, ce que s'apprête également à faire Marco Asensio. Des départs qui pourrait être compensés, notamment en défense centrale, secteur qui a donc vu partir Milan Skriniar et qui est confronté aux incertitudes concernant les physiques de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe.

Le mercato du PSG est terminé ?

Et pourtant, comme révélé par le10sport.com, le mercato est terminé au PSG dans le sens des arrivées. Une tendance confirmée par le journaliste de L'EQUIPE, Loïc Tanzi. « Oui ça peut être dangereux s'il y a des blessures mais le club estime que l'effectif est suffisamment armé pour atteindre les objectifs », explique-t-il dans un Live sur le site de L'EQUIPE.

«Luis Campos aurait aimé pouvoir recruter un défenseur central»

Une mauvaise nouvelle pour Luis Campos puisque selon Loïc Tanzi, le conseiller sportif du PSG espérait recruter un défenseur central : « Luis Campos aurait aimé pouvoir recruter un défenseur central, mais sa direction a indiqué qu'il n'y aurait plus d'investissement cet hiver. On devrait donc en rester là, à part surprise ».