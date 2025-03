PSG : Coup de tonnerre, un immense talent va être transféré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût sur le mercato pour dénicher de nouveaux talents, le PSG n'est évidemment pas passé à côté de l'éclosion de Geovany Quenda considéré comme le plus grand espoir du football portugais. Cependant, le club de la capitale serait déjà dépassé dans ce dossier puisque Chelsea aurait pris le dessus et boucler ce transfert pour 2026.

Depuis 2023, le PSG a entamé un virage très important dans son projet. Désormais, le club de la capitale n'a plus l'intention de miser sur des stars sur le déclin, mais privilégie le recrutement des plus grands talents du football mondial. Luis Campos est donc chargé de dénicher les futures stars du football mondial, et jusque-là, il a plutôt bien réussi puisque Vitinha, Joao Neves, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué se sont déjà imposés comme des valeurs sures au sein de l'effectif de Luis Enrique.

La mèche est vendue, deux transferts déjà actés au PSG ?

Geovany Quenda va rejoindre Chelsea

Compte tenu de l'efficacité de ce projet, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et surveille déjà plusieurs autres grands talents. Par conséquent, Luis Campos, notamment grâce à son réseau, s'est rapidement positionné pour recruter Geovany Quenda. Il faut dire que du haut de ses 17 ans, l'ailier portugais s'est déjà imposé au Sporting CP. Mais bien évidemment la concurrence est rude dans ce dossier. A tel point que selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG a déjà perdu la bataille. En effet, le journaliste lance son fameux « here we go » pour annoncer un accord total entre Chelsea et le Sporting pour le transfert de Geovany Quenda qui rejoindra les Blues en 2026.

Nouvelle déception pour le PSG

Un coup dur pour le PSG qui espérait probablement recruter Geovany Quenda l'été prochain, mais ce dernier a déjà passé sa visite médicale et semble séduit par le projet d'Enzo Maresca. Par conséquent, Chelsea devance une nouvelle fois le PSG dans la course au recrutement d'un très grand talent. L'année dernière, c'est Willian Estevao qui avait préféré rejoindre Londres plutôt que Paris.