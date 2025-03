Prolongation au PSG : Incroyable, «il voulait partir» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques semaines de cela, le PSG annonçait pas moins de 7 signatures. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment celle de Nuno Mendes. Le latéral gauche va ainsi poursuivre l’aventure avec le club de la capitale pour quelques années. Mais voilà que cela n’aurait pas dû se passer comme cela puisque l’idée initiale de Mendes était différente.

Hakimi, Vitinha, Luis Enrique… Le PSG en a bouclé des prolongations récemment. Nuno Mendes a lui aussi paraphé un nouveau contrat. Le voilà désormais lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale, ayant vu par la même occasion son salaire faire x3. Un accord a donc fini par être trouvé entre le PSG et Nuno Mendes, mais ce n’était pas gagné.

« Mendes voulait partir au mercato d’hiver »

Nuno Mendes a ainsi prolongé avec le PSG, mais avant cette signature, de nombreuses rumeurs faisaient écho d’un possible départ du Portugais. Les envies d’ailleurs étaient réelles. En effet, lors de L’After Foot, Daniel Riolo a fait savoir à propos de Nuno Mendes : « Nuno Mendes voulait partir au mercato d’hiver. Il voulait partir, il n’était pas content. Pas content de son traitement, pas content de ce qu’il vivait au club. Il voulait partir. Le gars est resté et il est excellent ».

« Une grande fierté de prolonger »

Le fait est que Nuno Mendes est bel et bien toujours un joueur du PSG aujourd’hui. Et après avoir prolongé, le Portugais était heureux. « C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club », expliquait-il.